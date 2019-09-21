رياضة | عاجل.. مفاجأت في تشكيل الهلال والاتحاد في كلاسيكو السعودية.. مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر KSA HD1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأت في تشكيل الهلال والاتحاد في كلاسيكو السعودية.. مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر KSA HD1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباراة الهلال والاتحاد في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة و الثامتة بتوقيت مكة المكرمة

ويسعي الهلال الي تحقيق الفوز من أحل الوصول للنقطة العاشرة والانفراد بصدارة الدوري السعودي والابتعاد أكثر وأكثر عن منافسيه العدالة والنصر في هذا الموسم في حين يرغب الاتحاد في الثأر من هزيمته أما الهلال في دوري الأبطال في الاسبوع الماضي.

تشيكل مباراة الهلال والاتحاد

أختار مدرب الهلال تشكيل هجومي لمباراة للهلال وقرر أن يلعب بثنائي هجومي في خط المقدمة وهما جوميز وعمر خربين

وجاءت تشكيلة الهلال علي النحو التالي