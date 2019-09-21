رياضة | عاجل.. مفاجأت في تشكيل الهلال والاتحاد في كلاسيكو السعودية.. مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر KSA HD1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأت في تشكيل الهلال والاتحاد في كلاسيكو السعودية.. مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر KSA HD1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنطلق مباراة الهلال والاتحاد في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة و الثامتة بتوقيت مكة المكرمة
ويسعي الهلال الي تحقيق الفوز من أحل الوصول للنقطة العاشرة والانفراد بصدارة الدوري السعودي والابتعاد أكثر وأكثر عن منافسيه العدالة والنصر في هذا الموسم في حين يرغب الاتحاد في الثأر من هزيمته أما الهلال في دوري الأبطال في الاسبوع الماضي.
تشيكل مباراة الهلال والاتحاد
أختار مدرب الهلال تشكيل هجومي لمباراة للهلال وقرر أن يلعب بثنائي هجومي في خط المقدمة وهما جوميز وعمر خربين
وجاءت تشكيلة الهلال علي النحو التالي
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
* خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي آل بليهي – جانغ هيون سوو – محمد البريك.
* خط الارتكاز: جوستافو كويلار – محمد كنو.
* الوسط الهجومي: سالم الدوسري – إدواردو– أندريه كاريلو.
* قلب الهجوم: بافتيمبي جوميز، عمر خربين.
في حين جاءت تشكيل نادي الاتحاد لمباراة الهلال علي النحو التالي
حراسة المرمى: فواز القرني
الدفاع: سعود عبد الحميد، زياد المولد، مروان داكوستا، منصور الحربي
الوسط: كريم الأحمدي، عبد الإله المالكي، إيميليانو فيشيو، كارلوس فيلانويفا
الهجوم: ألكساندر بريجوفيتش، رومارينهو