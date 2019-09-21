رياضة | تعليق مثير من زيدان على فشل صفقة بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من زيدان على فشل صفقة بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على فشل الملكي في التعاقد مع بعض الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على رأسها بوجبا، كما أكد أنه عاد إلى قيادة الميرينجي لكي يقاتل ويبقي ذراعه مرفوعا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أشبيلية غدًا في الدوري الإسباني:"لسنا سعداء بالهزيمة في باريس لكن علينا الاستمرار في العمل والاستعداد للمباريات المقبلة بشكل جيد".

وأضاف:"لقد واجهت دائمًا لحظات معقدة حتى أكثر من الآن، وتغلبت عليها دائمًا، دائما هناك تحد نواجهه".

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وعن رفضه للتعاقد مع فان دي بيك أو إريكسن، قال زيدان :"لن أُخبرك بذلك أبداً لأن بعد ذلك ستسأل عن بوجبا ونحن بانتظار مباراة صعبة غدًا".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً : "هل أنا نادم على العودة ؟ حسناً أنت لا تعرفني إذاً، لقد جئتُ لكي اقاتل وأُبقي ذراعي مرفوع".

وكانت الصحف الإسبانية الداعمة لريال مدريد الإسباني شنت هجوماً حاداً على الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي عقب السقوط بالأمس أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية أكثر من موضوع أكدت فيه بأنه لم يعد أي أحد يصدق كلام زيدان وريال مدريد بالفعل مدمر على الرغم من التعاقدات التي عقدها النادي في الصيف الماضي.