رياضة | المقاولون يفوز على طلائع الجيش بهدف في افتتاح الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون يفوز على طلائع الجيش بهدف في افتتاح الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي المقاولون العرب، في تحقيق الفوز في أولى مبارياته ببطولة الدوري الممتاز 2019-2020، على حساب طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق النجم التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 74 ، بينما أهدر مدافع الذئاب محمد سمير ركلة جزاء في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

بدأ اللقاء برتم هادئ ولم تشهد أول 30 دقيقة من المباراة أي خطورة حقيقة تذكر على مرمى الفريقين، قبل أن ينفرد كريم طارق لاعب الطلائع بحارس المقاولون في الدقيقة 34 ويسدد كرة قوية ترتد لحسام باولو الذي وضعها بجوار المرمى، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء الشوط الثاني مغايرا، حيث بدأ الطلائع بشكل ضاغط لتسجيل الهدف الأول، وسدد أحمد داوودا لاعب الطلائع كرة قوية فوق مرمى المقاولون.

وانتقلت السيطرة لذئاب الجبل، حيث نجح المقاولون في السيطرة على اللعب وفي الدقيقة 59 حصل طاهر محمد طاهر على ركلة جزاء بعد عرقلة من أحمد سامي، لكن محمد سمير أهدرها بعد تألق من محمد بسام حارس طلائع الجيش.

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وفي الدقيقة 74 نجح التونسي سيف الدين الجزيري في تسجيل هدف اللقاء الوحيد بعدما قابل عرضية طاهر محمد طاهر برأسية قوية.

وشهد اللقاء عودة عمرو جمال نجم الأهلي المعار للطلائع للمشاركة في المباريات، حيث لعب بديلا لأحمد كابوريا في الدقيقة الـ78 .

وفي الدقيقة الـ92 كاد محمد طلعت أن يضاعف النتيجة، حيث سدد الكرة بجانب القائم بعدما أنفرد بالحارس لينتهي اللقاء بفوز المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء.

بهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 3 في صدارة المسابقة مؤقتا، بينما لم ينجح الطلائع في حصد أولى نقاطه بالبطولة.

ومن المقرر أن يلتقي المقاولون العرب في الجولة الثانية مع سموحة، فيما يلعب طلائع الجيش مع إنبي.