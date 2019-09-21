رياضة | كيف استعد الترسانة للموسم الجديد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف استعد الترسانة للموسم الجديد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد السابع من يوليو، إنطلاق فترة إعداد فريق الترسانة، للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، 2019-2020، تحت القيادة الفنية لعلاء ميهوب وجهازه المعاون ومؤمن عبدالغفار مدرب عام، ووائل الجميل مدرب، وعصام محمود مدرب حراس، وقاسم قدرى مدرب أحمال، كريم حسن شحاتة مدير الكرة.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" حصاد فترة الإعداد للترسانة قبل أسابيع قليلة من إنطلاق الموسم الجديد :

- رحيل 11 لاعب



رحل عن صفوف الترسانة، 11 لاعب، بنهاية الموسم الماضي، منهم : محمد رجب ريعو، وأحمد انيس، وحمادة الدسوقى، وهارون اسماعيل، وسيد حمدى، ومحمود حربى، ورضا العزب، ومصطفى ناصر، محمود كشلط، وعمار شحاتة، وحكيم الابى.

الصفقات الجديدة



قام مجلس إدارة الترسانة بالتعاقد مع 10 صفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية وهم أحمد حسين حارس المريخ، وعمرجابر حارس الفيوم، وسيد حمدى لاعب بورتو السويس، وأحمد عارف هداف السكة الحديد، واسلام حازم لاعب نجوم المستقبل، ومحمد مجدى من سيراميكا ، وبركات حجاج من انبى، ومحمد عضل من الاهلى، وجون كونجا من كيما اسوان، ومحمد أشرف من وادى دجلة .

وديات الترسانة



لعب الترسانة 5 وديات في بداية فترة الإعداد، أمام كل من بنى سويف ، وفاز 4-3، ثم خسر من خورفكان الإماراتى، 0-1، وتعادل مع الصفوه 0-0ـ وخسر من أحد السعودي 0-1، ثم عاد للفوز على الشعلة 3-1.

كما خاض الفريق 4 مباريات وديه بعد إنتهاء المعسكر الذي أقيم الإسكندرية، حيث واجه بلدية المحله، وتعادل بدون أهداف،، وأمام بترول أسيوط وإنتهت بفوز البترول بهدفين مقابل لاشئ، وأمام الإنتاج الحربى والتى إنتهت بفوز الترسانة بهدف نظيف، ومع المقاولون والتى إنتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما.

معسكر مغلق



ودخل الفريق معسكر واحد فقط خلال فترة الإعداد، في توليب برج العرب، وتخلله وديتان أمام فريق فاركو والتى إنتهت بفوز فاركو بهدف دون رد ، وأمام اف سى مصر والتى إنتهت بالتعادل الايجابى بهدف مقابل هدف .

القائمة الأولى



تضمنت القائمة الأولى قيد 15 لاعب من قوام الموسم الماضي وهم أشرف بخيب، وعبد الله محمد، وعادل محمد، حراس مرمى، وأحمد هشام، ومحمود شاكر، وطارق وطني، وهشام رجب، وابراهيم منصور، وأحمد جمال، وعمر طارق، وإيهاب فؤاد، وأحمد عماد، ورضا سيد، ووليد فوزي .

قرعة الموسم الجديد



وأسفرت قرعة منافسات الموسم المقبل من دوري القسم الثاني، موسم 2019-2020 والتي أجريت في الإتحاد المصري لكرة القدم، مؤخراً، عن مواجهات قوية لفريق الترسانة بالمجموعة الثانية.

- مباريات الترسانة في الدور الأول :

1- الترسانة × منتخب السويس

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2- نجوم المستقبل × الترسانة

3- الترسانة × المريخ

4 - جمهورية شبين × الترسانة

5- الترسانة × الداخلية

6- سيراميكا × الترسانة

7- الترسانة × بتروجت

8- الزرقا × الترسانة

9-الترسانة × القناة

10- النصر ×الترسانة

11- كوكاكولا × الترسانة