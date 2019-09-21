رياضة | برباعية نظيفة بايرن ميونخ يكتسح كولن في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برباعية نظيفة بايرن ميونخ يكتسح كولن في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي بارين ميونخ على نظيره كولن ةشهد المبراراة تألق البولندي روبرت ليفاندوفسكي باستخدام هوايته في هز الشباك وسجل هدفين ليقود المنشن إلى استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الألماني لكرة القدم بفوز ساحق 4-0 على كولون اليوم السبت في الجولة الخامسة من المسابقة.

ملخص الشوط الأول بين بايرن ميونخ وكولن

وبدأ الشوط الأول بهدف مبكر من بايرن ميونخ في الدقيقة 3 عن طريق ليفاندوفسكي وظل ميونخ هو المسيطر والأخطر وسط القليل من المحاولات من لاعبي كولن ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بهدف نظيف.

ملخص الشوط الثاني بين بايرن ميونخ وكولن

وبدأ الشوط الثاني وكان بايرن ميونخ لا يزال هو المسيطر على مجريات اللقاء حيث سجل الفريق هدفه الثاني في الدقيقة 48 عن طريق ليفاندوفسكي بل وسجل هدفه الثالث عن طريق ركلة جزاء سجلها كوتينيو في الدقيقة 62 ثم اختتم الفريق أهدافه بالرابع في الدقيقة 73 عن طريق بيريسيتش.

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وبهذه النتيجة يصل رصيد بايرن ميونخ إلى 11 نقطة ليستمر في احتلال صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بينما يقف رصيد كولن عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.

وشهدت نفس الجولة اليوم أيضاً فوز باير ليفركوزن على يونيون برلين 2-0 وهيرتا برلين على بادربورن 2-1 وتعادل فرايبورغ مع أوغسبورغ 1-1.

على استاد أليانز آرينا في ميونخ، أكد ليفاندوفسكي عمليا رغبته في تحقيق مزيد من الأرقام القياسية مع بايرن وبرهن على شراهته لهز الشباك حيث سجل ثنائية جديدة ليقود الفريق البافاري إلى الفوز الثمين.

ورفع بايرن رصيده إلى 11 نقطة وتجمد رصيد كولون عند ثلاث نقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي والرابعة له مقابل انتصار واحد في المباريات الخمسة التي خاضها في البطولة هذا الموسم.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى تسعى أهداف في هذه المباريات الخمس حيث سجل هدفا واحدا على الأقل في كل من هذه المباريات.