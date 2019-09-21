رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي الساحق على واتفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي الساحق على واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، حيث انتهت مانشستر سيتي نظيره واتفورد بأهداف غزيرة بثمانية نظيفة.

وفاز أيضا فريق ليستر سيتي على نظيره توتنهام بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كينج باور، وحقق نادي شيفليد يونايتد فوز غالي وثمين على نظيره ايفرتون وانتهت المباراة بنتيجة 2/0 وتغلب نادي نادي بيرنلي على نوريتش سيتي بنتيجة 2/0 أيضا وينتظر اخر مباراة اليوم بين بين نيوكاسيل وبرايتون في الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- ليفربول 15 نقطة.

2- مانشستر سيتي 13 نقاط.

3- ليستر سيتي 11 نقاط.

4- بورنموث 10نقاط

5- توتنهام هوتسبير 8 نقاط.

6- تشيلسي 8 نقاط.

7- شيفيلد يونايتد 8 نقاط.

9- بيرنلي 8 نقاط.

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10- مانشستر يونايتد 8 نقاط.

11- ويست هام 8 نقاط.

12- أرسنال 8 نقاط.

13-إيفرتون 7 نقاط.

14- كريستال بالاس 7 نقاط.

15- ساوثهامبتون 7 نقاط.

16- نوريتش سيتي 6 نقاط.

17- برايتون 5 نقاط.

18- نيوكاسل يونايتد 4 نقاط.

19- استون فيلا 4 نقاط.

20- ولفرهامبتون 3 نقاط.

20- واتفورد 2 نقاط.