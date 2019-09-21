رياضة | عاجل - زيدان: سأرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - زيدان: سأرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال مصير الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني معلقًا مع الفريق الملكي، وذلك بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها المرينجي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وطالبت الجماهير المدريدية زيدان بالرحيل عن صفوف الفريق الملكي بعد الخسارة أمام الفريق الباريسي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان قبل مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني :" "بالطبع أشعر بأن لدي القوة"، مضيفاً أنه تعلم ألا يستسلم أبداً وسيواصل العمل لتحسين وضع فريقه.

وأضاف : "لا أشعر بتشكيك من جانب النادي، بل على العكس، حتى اللحظة الأخيرة، قوة الجميع تتمثل في دعم النادي بالداخل، وإذا لم يدعمني النادي، فمن الأفضل لي الرحيل".