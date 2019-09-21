اونلاين | كورة لايف BARCA NOW مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL بين ماتش رابط مباشر مباراة برشلونة GOAL LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف BARCA NOW مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL بين ماتش رابط مباشر مباراة برشلونة GOAL LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف BARC TV مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Barcelona vs Granada فى منافسات بطولة دورى المحترفين الاسبانى مساء اليوم 21 من سبتمبر بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم حيث يلتقى كلا من الفريقين فى منافسة قوية لحصد الثلاثة نقاط فى منافسات الجولة الخامسة من الليجا الاسبانى، رابط ماتش برشلونة اليوم جودة متعددة.

سيكون جمهور برشلونة على موعد السبت مع عودة نجمه المطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سيخوض مباراته الأولى في الدوري الإسباني لهذا الموسم، حين يحل حامل اللقب ضيفا على غرناطة في المرحلة الخامسة.

وبعد غياب عن الملاعب لـ115 يوماً، سجل ميسي عودته إلى الملاعب الثلاثاء بدخوله في الشوط الثاني من المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

وكانت الجملة التي كتبها الموقع الرسمي لبرشلونة عن عودة ميسي إلى الفريق أبرز تعبير عن حجم وأهمية هذا اللاعب، حيث كتب بعد المباراة ضد دورتموند: "ميسي عاد، وهذا يعني أمرا وحيدا فقط... حذارِ أيها العالم!".

وعاد ميسي إلى التمارين الجماعية الأحد الماضي بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق اليمنى خلال الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية منتصف شهر آب/أغسطس الماضي، ما أبعده عن المباريات الأربع التي خاضها فريقه حتى الآن في " لا ليغا".

ويبدأ النجم الأرجنتيني الذي توّج هدافاً لليغا في المواسم الثلاثة الماضية إضافة الى مواسم 2009-2010 و2011-2012 و2012-2013، مشواره في الدوري الإسباني متخلفا بفارق 5 أهداف عن مهاجم فياريال جيرار مورينو الذي يتصدر ترتيب الهدافين بعد أربع مراحل.

ولن تكون بداية ميسي سهلة السبت لأن برشلونة الذي سيفتقد ظهيره جوردي ألبا لمدة اسبوعين بسبب اصابة تعرض لها أمام دورتموند، يحل ضيفا على غرناطة الذي يقدم في مستهل الموسم أداء مميزا خوله أن يكون مباشرة خلف النادي الكاتالوني الرابع بفارق الأهداف فقط.