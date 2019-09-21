اونلاين | يلا شوت Messi New مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر PLUS LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع Stream GOAL

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يلا شوت MESSI مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر في اهم مباريات يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الاسباني لكرة القدم تتابعونها حصرياً على beIN SPORTS.

مباراة برشلونة على أرض غرناطة هي بمثابة موعد شديد الأهمية للفريق الكتالوني الساعي لتصحيح مداره في الليغا واستعادة توازنه لا سيما بعد الظهور المضطرب له في التعادل الأخير أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في افتتاح منافسات دوري أبطال أوروبا.

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بإمكانكم متابعة مباراة برشلونة وغرناطة يوم السبت 21 أيلول/سبتمبر في الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة HD3 وأيضاً عبر CONNECT.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة برشلونة وغرناطة وأهم مباريات الدوري الاسباني بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

مشاهدة مباراة برشلونة مع غرناطة فى بث مباشر لايف عبر موقع كورة اون حيث يمكن متابعة مباراة اليوم التى تجمع بين الفريقين فى منافسات الاسبوع الخامس من فاعليات بطولة الدورى الاسبانى للمحترفين حيث تنطلق المباراة Barcelona vs Granada فى توقيت الساعة التاسعة مساء بتوقيت المصرى وهو يوافق العاشرة مساء بتوقيت السعودى يلا شوت برشلونة الآن.