اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش برشلونة تابع لايف MESSI جودة متعددة

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تقام مباراة برشلونة اليوم السبت 21 سبتمبر 2019 الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والتي توافق الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، يدخل برشلونة المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لذلك من المؤكد أن النادي الكتلوني سيضغط من بداية اللقاء بكل أوراقة الهجومية، الجدير بالذكر أن نادي برشلونة فاز في اَخر 6 لقاءات لعبها أمام غرناطة، كل تمنياتنا بالتوفيق للفريقين.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره غرناطة، في المباراة النارية المرتقبة بينهما، على ملعب "نويفو لوس كارمينيس" معقل غرناطة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”، ونعرض لكم في السطور التالية موعد مباراة برشلونة وغرناطة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

موعد مباراة برشلونة وغرناطة

تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره غرناطة، في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والتاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد غرناطة

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يترقب عشاق الكرة الإسبانية إذاعة مباراة برشلونة ضد غرناطة حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، كما يمكنكم الاستمتاع بمشاهدتها عبر قنوات Cosmote Sport 2 HD اليونانية، وLaLiga TV Bar الإسبانية.

هدف كلا الفريقين من مباراة برشلونة وغرناطة

على الرغم من تعثرات البلوجرانا في مستهل مشواره بالليجا، إلا أن الفريق سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بسبب استعادة النادي الكتالوني لخدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها أثناء استعدادت الفريق للموسم الكروي الجديد، بالإضافة لعودة مهاجمه الأوروجواياني المميز لويس سواريز من الإصابة التي لحقت به في الجولة الأولى بمباراة أتلتيك بيلباو، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي.

نتائج مباريات برشلونة وغرناطة في الدوري

فاجئ أتلتيك بيلباو الجميع، بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره برشلونة، بهدف دون رد، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري، أحرزه أدوريز في الدقيقة 88 من عمر المباراة، قبل أن ينجح في الجولة الثانية في تحقيق فوزه الأول بالبطولة، بخمسة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام أوساسونا في الجولة الثالثة، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الرابعة بتغلبه على فالنسيا بخمسة أهداف مقال اثنين.

بينما استهل غرناطة مشواره في بطولة الليجا، بتعادل إيجابي بنتيجة 4 - 4،هدف لمثله أمام نظيره فياريال، قبل أن يسقط في الجولة الثانية أمام إشبيلية بهدف دون رد، ليحقق فوزه الأول بـ3 أهداف دون رد أمام ريال إسبانبول، ضمن إطار الجولة الثالثة، وواصل تفوقه أمام سيلتا فيحو بثنائية نظيفة.