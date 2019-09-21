شكرا لقرائتكم خبر عن خربين يقود تشكيل الهلال ضد الاتحاد بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

أعلن نادي الهلال تشكيل الفريق الرسمي ضد الاتحاد بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي. موعد مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي وملعب المباراة وستلعب مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة 8:20 بتوقيت السعودية على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجده. تشكيل الهلال ضد الاتحاد بالدوري السعودي حراسة المرمى: المعيوف خط الدفاع: هيون سو، آل بليهي، الشهراني، البريك. خط الوسط: كويلار، محمد كنو، كاريو، إدواردو Advertisements خط الهجوم: عمر خربين، جوميز. تشكيل الاتحاد ضد الهلال بالدوري السعودي حراسة المرمى: فواز القرني. خط الدفاع: سعود عبد الحميد، مروان دا كوستا، زياد الصحفي، منصور الحربي. خط الوسط: كريم الأحمدي، إميليانو، عبد الله المالكي، كارلوس فيلانويفا، رومارينيو. خط الهجوم: ألكسندر. ترتيب الهلال والاتحاد بالدوري السعودي ويتواجد نادي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن، بينما يتواجد نادي الاتحاد في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين فقط.

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