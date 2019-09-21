بثمانية أهداف مانشستر سيتي يسحق واتفورد في الدوري الإنجليزي

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استطاع نادي مانشستر سيتي أن يفوز على نظيره نادي واتفورد بثمانية أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ملخص الشوط الأول بين مانشستر سيتي وواتفورد
بدأ الشوط الأول بهدف مبكر جدا من نادي مانشستر سيتي في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء عن طريق دافيد سيلفا ثم سجل سيرجيو أجويرو الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 7 وظل السيتي هو الأكثر خطورة وسيطرة وسط أداء متراجع من واتفورد ليسجل السيتي الهدف الثالث في الدقيقة 12 عن طريق رياض محرز ثم سجل الفريق الرابع في الدقيقة 15 عن طريق برناردو سيلفا وسجل أوتامندي الهدف الخامس في الدقيقة 19 لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بخماسية نظيفة.
ملخص الشوط الثاني بين مانشستر سيتي وواتفورد
وبدأ الشوط الثاني وكان مانشستر سيتي لايزال هو المسيطر والأخطر وسط أداء ضعيف جدا من نادي واتفورد الذي استقبل الهدف السادس في الدقيقة 48 عن طريق برناردو سيلفا ثم سجل السيتي هدفه السابع في الدقيقة 60 عن طريق برناردو سيلفا من جديد واختتم مانشستر أهدافه بالثامن في الدقيقة 85 عن طريق كيفين دي بروين لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بثمانية نظيفة.
وبهذه النيتجة يصل رصيد مانشستر سيتي إلى 13 نقطة ليظل متواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد واتفورد عند نقطتين في المركز العشرين.
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