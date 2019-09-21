شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يضرب كولن برباعية في الدوري الألماني والان مع التفاصيل
استطاع نادي بايرن ميونخ الألماني أن يفوز على نظيره نادي كولن بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الألماني.
ملخص الشوط الأول بين بايرن ميونخ وكولن
وبدأ الشوط الأول بهدف مبكر من بايرن ميونخ في الدقيقة 3 عن طريق ليفاندوفسكي وظل ميونخ هو المسيطر والأخطر وسط القليل من المحاولات من لاعبي كولن ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بهدف نظيف.
ملخص الشوط الثاني بين بايرن ميونخ وكولن
وبدأ الشوط الثاني وكان بايرن ميونخ لا يزال هو المسيطر على مجريات اللقاء حيث سجل الفريق هدفه الثاني في الدقيقة 48 عن طريق ليفاندوفسكي بل وسجل هدفه الثالث عن طريق ركلة جزاء سجلها كوتينيو في الدقيقة 62 ثم اختتم الفريق أهدافه بالرابع في الدقيقة 73 عن طريق بيريسيتش.
وبهذه النتيجة يصل رصيد بايرن ميونخ إلى 11 نقطة ليستمر في احتلال صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بينما يقف رصيد كولن عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يضرب كولن برباعية في الدوري الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.