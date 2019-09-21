المقاولون يفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاح الدوري (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فوزًا مهمًا على مضيفه فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
أحرز هدف اللقاء الوحيد، اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري، في الدقيقة 74 ليحصد المقاولون أول ثلاث نقاط يتصدر بها جدول ترتيب الدوري، بينما بقى نادي الطلائع بلا رصيد من النقاط.
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