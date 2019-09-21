رغم الهزيمة على يد ليستر سيتي.. كين يصل لرقم قياسي بالدوري الإنجليزي

السبت 21 سبتمبر 2019

استطاع نادي ليستر سيتي أن يفوز على نظيره نادي توتنهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



هاري كين يحقق رقم قياسي بالدوري الإنجليزي

وتمكن هاري كين مهاجم نادي توتنهام من تحقيق رقم قياسي جديد له على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ومنذ الموسم الماضي لم يستطع لاعب أن يسجل خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي أكثر من هاري كين الذي سجل 13 هدف.

يذكر أن هاري كين هو من سجل هدف توتنهام الوحيد اليوم في مرمى ليستر سيتي في الدقيقة 29 من زمن اللقاء.

ترتيب توتنهام وليستر سيتي عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد ليستر سيتي إلى 11 نقطة في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد توتنهام عند 8 نقاط في المركز الخامس.