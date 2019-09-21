ليستر سيتي ضد توتنهام.. الثعالب تقلب الطاولة على وصيف أوروبا

السبت 21 سبتمبر 2019
تمكنت الثعالب من قلب الطاولة على وصيف أوروبا، حيث المباراة التي جمعت ليستر سيتي ضد توتنهام على ملعب كينج باور، والتي انتهت لصالح أصحاب الأرض بهدفين لهدف، في إطار الجولة الخامسة من عمر البريميرليج .
أصحاب الأرض يحبطون تقدم رفاق هاري كين
اقتنص هاري كين هدفًا ولا أروع لصالح السبيرز، في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، فيما تمكن أصحاب الأرض من العودة للقاء بهدف التعادل لثعالب ليستر سيتي ضد توتنهام، عن طريق البرتغالي ركياردو بيريرا في الدقيقة 69 من عمر المباراة، قبل أن يصعق جيمس ماديسون نجم وسط الثعالب، كتيبة توتنهام بالهدف الثاني القاتل في الدقيقة 85 من عمر المباراة.
وكان توتنهام قد دخل المباراة بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: هوجو لوريس.
خط الدفاع: سيرجيو أورير، توبي آلدرفيريلد، فيرتونخين، داني روز.
خط الوسط: تانجي ندومبيلي، سيسوكو، هاري وينكس.
خط الهجوم: لاميلا، كين، سون هيونج مين.
فيما دخل ليستر سيتي ضد توتنهام بتشكيل جاء كالأتي:-
حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.
خط الدفاع: ريكاردو بيريرا، كاجلار سيونكو، إيفانز، بن شيلويل.
خط الوسط: يوري تيليمانس، ويلفريد نديدي، جيمس ماديسون.
خط الهجوم: هارفي بارنز، جيمي فاردي، آيوزي بيريز.
وبهذه النتيجة يرتقي ليستر سيتي لمركز الوصافة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 11 نقطة، فيما تراجع توتنهام للمركز الخامس برصيد 8 نقاط .
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