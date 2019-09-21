شكرا لقرائتكم الأهلي يظهر بالزي الجديد أمام كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف أن الأهلي سيتسلم الدفعة الثانية من الملابس خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على الاتفاق الذي تم بين شركة الملابس الراعية للنادى و سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في حضور إدارة التسويق بالنادي.
وكان الأهلي قد فاز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين السبت الماضي في العاصمة الغينية «مالابو».
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