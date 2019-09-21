شكرا لقرائتكم الأهلي يظهر بالزي الجديد أمام كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر سيرتدي القميص الجديد في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها يوم 28 سبتمبر الجاري في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن الأهلي سيتسلم الدفعة الثانية من الملابس خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على الاتفاق الذي تم بين شركة الملابس الراعية للنادى و سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في حضور إدارة التسويق بالنادي.

وكان الأهلي قد فاز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين السبت الماضي في العاصمة الغينية «مالابو».‎‎