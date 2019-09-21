شكرا لقرائتكم تعرف على أجر حكم مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضم طاقم حكطام السوبر الألمانى كلا من:
ــ فليكس بريش حكما للساحة
ــ مارك بورش حكم مساعد
ــ ستيفان لوب حكم مساعد
ــ المصرى محمد حسن حكما رابعا .
وقد قام حسام الجوهرى مدير العلاقات الهامة بلجنة الحكام الرئيسية بتسليم طاقم التحكيم الألمانى كل مستحقاتهم فى ستاد برج العرب بعد المباراة، حيث توجه الحكام من الملعب إلى مطار القاهرة واللحاق بطائرة عودتهم لبلادهم.
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