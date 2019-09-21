شكرا لقرائتكم تعرف على أجر حكم مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف طاقم الحكام الألمانى بقيادة فليكس بريش، الذى أدار مباراة قمة الاهلى والزمالك وبيراميدز فى السوبر المصرى، اتحاد الكرة، مبلغ 8 آلاف دولار مقابل إدارة اللقاء، الذى أقيم مساء الجمعة باستاد برج العرب وفاز فيه الأحمر بثلاثية مقابل هدفين وتوج الأهلى باللقب.

وضم طاقم حكطام السوبر الألمانى كلا من: ــ فليكس بريش حكما للساحة ــ مارك بورش حكم مساعد Advertisements ــ ستيفان لوب حكم مساعد ــ المصرى محمد حسن حكما رابعا . وقد قام حسام الجوهرى مدير العلاقات الهامة بلجنة الحكام الرئيسية بتسليم طاقم التحكيم الألمانى كل مستحقاتهم فى ستاد برج العرب بعد المباراة، حيث توجه الحكام من الملعب إلى مطار القاهرة واللحاق بطائرة عودتهم لبلادهم.

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