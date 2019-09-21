شكرا لقرائتكم عماد النحاس: الفوز على الجيش دفعة قوية فى بداية الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أحرز هدف فوز ذئاب الجبل على الطلائع اللاعب سيف الدين الجزيرى بضربة رأس بعد عرضية من طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 74، ليحصد المقاولون أول ثلاثة نقاط فى الموسم.
أضاف النحاس خلال تصريحاته لقناة "ON Sport" أن طلائع الجيش من الفرق القوية فى الموسم الجديد، خاصة بعد الصفقات التى تم ابرامها فى الانتقالات الصيفية الأخيرة، لافتًا إلى أن ذئاب الجبل أبرم صفقات من العيار الثقيل وأن هدفهم المنافسة على المركز الرابع فى الدورى الحالى.
ووجه المدير الفنى للمقاولون العرب حديثه لمحمد بسام حارس طلائع الجيش، قائلاً: "أوجه التحية لبسام، خاصة وإنه تصدى لثالث ركلة جزاء أمامى فى الشوط الثانى على نفس العارضة، الأولى عندما كنت اقود أسوان وتصدى لركلة جزاء فى الدقيقة 90، وفى مباراة أخرى وفى نفس الدقيقة تصدى لركلة جزاء أيضًا أمام أسوان، وتصدى اليوم لركلة جزاء محمد سمير ليحرم المقاولون من هدف التقدم فى الدقيقة 61.
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