شكرا لقرائتكم المقاصة يتمسك بقيد حفني في قائمته ويهدد باللجوء للفيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة : ان النادي يتمسك بحقيه في قيد حفني بقائمته وفقا لتفسير اللائحة الجديدة ، وننتظر رد الشئون القانونية باتحاد الكرة حول شكوي المقاصة وتفسير اللائحة.
أردف هويدي أن موقف المقاصة قانوني ولن نتنازل عن حقنا في قيد حفني ، واذا رفض اتحاد الكرة قيد اللاعب سيتم تصعيد الشكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم للتمسك بحق المقاصة في قيد اللاعب وفقا لتفسير لائحة القيد الجديدة بالاتحاد المصري.
وانتقل حفني لصفوف مصر المقاصة، قادما من الزمالك، لمدة 3 مواسم انتقال نهائي في الانتقالات الصيفية الاخيرة.
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