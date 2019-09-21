شكرا لقرائتكم المقاصة يتمسك بقيد حفني في قائمته ويهدد باللجوء للفيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم مجلس ادارة نادي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام بشكوي رسمية الي اتحاد الكرة يؤكد فيها أحقيته في قيد أيمن حفني الوافد الجديد من نادي الزمالك في قائمة النادي للموسم الجديد، نظرا لوجود خطأ في تفسير لوائح القيد الخاصة في قوائم المعارين واللاعبين مواليد 97 في نظام الموسم الجديد .

قال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة : ان النادي يتمسك بحقيه في قيد حفني بقائمته وفقا لتفسير اللائحة الجديدة ، وننتظر رد الشئون القانونية باتحاد الكرة حول شكوي المقاصة وتفسير اللائحة.

Advertisements

أردف هويدي أن موقف المقاصة قانوني ولن نتنازل عن حقنا في قيد حفني ، واذا رفض اتحاد الكرة قيد اللاعب سيتم تصعيد الشكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم للتمسك بحق المقاصة في قيد اللاعب وفقا لتفسير لائحة القيد الجديدة بالاتحاد المصري.

وانتقل حفني لصفوف مصر المقاصة، قادما من الزمالك، لمدة 3 مواسم انتقال نهائي في الانتقالات الصيفية الاخيرة.