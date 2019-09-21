اخبار الرياضه

المقاصة يتمسك بقيد حفني في قائمته ويهدد باللجوء للفيفا...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم المقاصة يتمسك بقيد حفني في قائمته ويهدد باللجوء للفيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم مجلس ادارة نادي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام بشكوي رسمية الي اتحاد الكرة يؤكد فيها أحقيته في قيد أيمن حفني الوافد الجديد من نادي الزمالك في قائمة النادي للموسم الجديد، نظرا لوجود خطأ في تفسير لوائح القيد الخاصة في قوائم المعارين واللاعبين مواليد 97 في نظام الموسم الجديد .

 

قال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة : ان النادي يتمسك بحقيه في قيد حفني بقائمته وفقا لتفسير اللائحة الجديدة ، وننتظر رد الشئون القانونية باتحاد الكرة حول شكوي المقاصة وتفسير اللائحة.

 

Advertisements

أردف هويدي أن موقف المقاصة قانوني ولن نتنازل عن حقنا في قيد حفني ، واذا رفض اتحاد الكرة  قيد اللاعب سيتم تصعيد الشكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم للتمسك بحق المقاصة في قيد اللاعب وفقا لتفسير لائحة القيد الجديدة بالاتحاد المصري.

 

وانتقل حفني لصفوف مصر المقاصة، قادما من الزمالك، لمدة 3 مواسم انتقال نهائي في الانتقالات الصيفية الاخيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يتمسك بقيد حفني في قائمته ويهدد باللجوء للفيفا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا