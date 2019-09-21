شكرا لقرائتكم ميتشو يبحث الدفع بإمام عاشور خلال مواجهات الزمالك المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويرتبط الزمالك بقيادة ميتشو بمواجهة الاتحاد السكندرى، فى الثامنة من مساء بعد غد الإثنين، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
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