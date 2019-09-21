شكرا لقرائتكم ميتشو يبحث الدفع بإمام عاشور خلال مواجهات الزمالك المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، منح فرص أكبر لإمام عاشور صانع ألعاب الفريق خلال الفترة القادمة، بعد خسارة السوبر المصرى على خلفية الهزيمة من الأهلى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس الجمعة، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك إن إمام عاشور سيكون فرصة مشاركته فى التشكيل الأساسى للزمالك على حساب شيكابالا قائد الفريق الأبيض بعدما اعتمد الصربى ميتشو على الأباتشى فى السوبر بشكل أساسى ثم قام باستبداله فى الشوط الثانى على أن يكون اعتماده على شيكابالا كورقة رابحة وهو ما سيحسمه الصربى وفقا للتدريبات القادمة.

ويرتبط الزمالك بقيادة ميتشو بمواجهة الاتحاد السكندرى، فى الثامنة من مساء بعد غد الإثنين، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.