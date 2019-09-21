لوكلير ينطلق من الصدارة في فورمولا 1 للمرة الثالثة على التوالي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سينطلق شارل لوكلير، سائق فيراري للمرة الثالثة على التوالي، من صدارة سباق في بطولة العالم "فورمولا 1" للسيارات بعدما تفوق على لويس هاميلتون بطل العالم، وسائق مرسيدس في التجارب التأهيلية في سنغافورة يوم السبت.
وارتكب سيباستيان فيتل سائق فيراري أخطاء في محاولته الأخيرة بالتجارب، وجاء ثالثا خلف هاميلتون، فيما احتل ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الرابع.
وكان لوكلير (21 عاما) انطلق من الصدارة في بلجيكا وإيطاليا وفاز بالسباقين.
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