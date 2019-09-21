شكرا لقرائتكم لوكلير ينطلق من الصدارة في فورمولا 1 للمرة الثالثة على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سينطلق شارل لوكلير، سائق فيراري للمرة الثالثة على التوالي، من صدارة سباق في بطولة العالم "فورمولا 1" للسيارات بعدما تفوق على لويس هاميلتون بطل العالم، وسائق مرسيدس في التجارب التأهيلية في سنغافورة يوم السبت.

وارتكب سيباستيان فيتل سائق فيراري أخطاء في محاولته الأخيرة بالتجارب، وجاء ثالثا خلف هاميلتون، فيما احتل ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الرابع.

وكان لوكلير (21 عاما) انطلق من الصدارة في بلجيكا وإيطاليا وفاز بالسباقين.