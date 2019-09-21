شكرا لقرائتكم ماتيوس يطالب رئيس بايرن بالاعتذار إلى تير شتيغن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب النجم الألماني الكبير، لوتار ماتيوس، رئيس نادي بايرن ميونخ، أولي أونيس، بالاعتذار بعد التصريحات التي وجه خلالها تعديا لفظيا بحق مارك-أندريه تير شتيغن، حارس مرمى المنتخب الألماني.

ويأتي انتقاد هونيس لتير شتيغن في إطار الخلاف المثار حول جلوس الأخير على مقعد البدلاء احتياطيا للنجم مانويل نوير، قائد المنتخب والحارس الأساسي للمانشافت، والمحترف ضمن صفوف بايرن.

وفي تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" الألمانية الرياضية، قال ماتيوس، صاحب العدد القياسي من المشاركات مع منتخب بلاده:" هذا هو أولي هونيس في صورته النمطية"، مشيرا إلى أن أونيس غالبا ما يقول في انفعالاته أشياء، ربما تجعله يشعر بالأسف بعدها.

وأضاف ماتيوس، 58 عاما، أن " كثيرا من تصريحات هونيس لم تكن هناك حاجة إليها"، لافتا إلى أنه ما كان ينبغي لهونيس صياغة كلامه على هذا النحو.

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كان هونيس، والنجم المخضرم كارل-هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن، تدخلا بكلام حاد في الجدل الدائر حول حراسة المرمى في المنتخب وانتقدا تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، الذي كان أعرب صراحة عن استيائه من بقائه على مقعد البدلاء لنوير.

وطالب هونيس ورومينيغه من مسؤولي المنتخب المزيد من الدعم لنوير.

من جانبه، كان أوليفر بيرهوف، مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، قد رفض هجوم هونيس ورومينيغه على تير شتيغن.

وأعرب ماتيوس عن اعتقاده في عدم وجود ضرورة لإحداث تغيير في حراسة المرمى في المنتخب وقال لمحطة (شبورت 1):" طالما لم يفعل نوير أخطاء، ينبغي عدم تغيير الحارس"، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن تفهمه لتصريحات تير شتيغن:" فقد نَفَّس عن غضبه بعض الشيء لكنه لم يقل شيئا ضد مانويل(...) وأنا أفهم تير شتيغن تماما، فقد تصرف خلال الأشهر الـ15 أو 16 الماضية بروح الزمالة، والموضوع الآن ليس هجوما ضد نوير".