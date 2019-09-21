يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والفتح بث مباشر فى الدوري السعودي Dawri Plus اونلاين بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الاهلي والفتح بث مباشر اليوم السبت 21/9/2019 فى الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، المباراة ستقام علي ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، و يسعي خلالها النادي الاهلي للفوز والمنافسة على قمة جدول الدوري السعودي، فريق الاهلي السعودي لديه 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة خلال الثلاث مباريات التي لعبها، بينما فريق الفتح فى قاع الجدول بعد تعرض للخسارة فى مبارياته الثلاثة، وبدأت أحداث المباراة الان على قناة الرياضية السعودية بث مباشر.، الاهلي متقدم بهدف فى الدقيقة 6 من الشوط الاول أحرزه دجانيني تافاريس لتصبح النتيجة تقدم الاهلي بهدف مقابل لاشء الفتح، فى الدقيقة 22 استطاع عمر السومة احراز الهدف الثاني للنادي الاهلي السعودي.

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مباراة الاهلي والفتح فى الدوري السعودي ستقام اليوم فى تمام الساعة السادسة والثلث بتوقيت السعودية الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة، السادسة والثلث بتوقيت الإمارات، المباراة ستذاع حصرياً على قناة KSA SPORT +1 الرياضية السعودية، kora goal بث مباشر الاهلي السعودي اليوم، kora online بث مباشر الأهلي والفتح اونلاين

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