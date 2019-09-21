شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون يقود تشكيل يوفنتوس ضد فيرونا بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

أعلن ماورويسو ساري مدرب نادي يوفنتوس تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نادي هيلاس فيرونا بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي. بوفون يظهر في تشكيل يوفنتوس ضد فيرونا بالدوري الإيطالي وظهر جيجي بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس في تشكيل الفريق الأساسي لأول مرة في مباراة رسمية منذ عودته إلى السيدة عجوز. تشكيل يوفنتوس ضد فيرونا بالدوري الإيطالي: حراسة المرمى: بوفون خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، داميرال، ساندرو خط الوسط: رامزي، بينتاكور، ماتويدي. Advertisements خط الهجوم: كوادرادو، ديبالا، رونالدو تشكيل فيرونا ضد يوفنتوس بالدوري الإيطالي: حراسة المرمى: سيلفستري. خط الدفاع: أمير رحماني، كومبولا، جونتر. خط الوسط: دافيدي، امرابط، فيلوسو، لازوفيتش. خط الهجوم: فيري، زاكايني، دي كارمين. ترتيب يوفنتوس وفيرونا بالدوري الإيطالي ويتواجد نادي يوفنتوس في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط بينما يتواجد نادي هيلاس فيرونا في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.

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