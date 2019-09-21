شكرا لقرائتكم خبر عن السومة يقود هجوم الأهلي ضد الفتح بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

أعلن نادي الأهلي تشكيله الرسمي ضد نادي الفتح في المباراة التي ستجمع بينهم بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي والفتح بالدوري السعودي

وستلعب مباراة الأهلي والفتح في تمام الساعة 6:20 بتوقيت السعودية على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

تشكيل الأهلي ضد الفتح بالدوري السعودي

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: عبد الله حسون، عبد الباسط هندي، محمد خبراني، لوكاس ليما.

خط الوسط: نوح الموسى، دي سوزا، عبد الفتاح عسيري.

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خط الهجوم: يوسف بلايلي، تفاريس، عمر السومة.

تشكيل الفتح ضد الأهلي بالدوري السعودي

حراسة المرمى: ماكسيم كوفال

خط الدفاع: اندريه بينتو، علي لاجمي، ماتياس اجوير، محمد ناجي.

خط الوسط: مروان سعدان، محمد الفهيد، على الحسن.

خط الهجوم: جوستاف ويخايم، على الزعقان، محمد مجرشي.

ترتيب الاهلي والفتح في الدوري السعودي

ويتواج نادي الأهلي في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط بينما يتواجد نادي الفتح في المركز السادس عشر بدون نقاط.