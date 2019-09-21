شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الهزيمة على يد ليستر سيتي.. كين يصل لرقم قياسي بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
استطاع نادي ليستر سيتي أن يفوز على نظيره نادي توتنهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
هاري كين يحقق رقم قياسي بالدوري الإنجليزي
وتمكن هاري كين مهاجم نادي توتنهام من تحقيق رقم قياسي جديد له على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومنذ الموسم الماضي لم يستطع لاعب أن يسجل خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي أكثر من هاري كين الذي سجل 13 هدف.
يذكر أن هاري كين هو من سجل هدف توتنهام الوحيد اليوم في مرمى ليستر سيتي في الدقيقة 29 من زمن اللقاء.
ترتيب توتنهام وليستر سيتي عقب مباراة اليوم
وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد ليستر سيتي إلى 11 نقطة في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد توتنهام عند 8 نقاط في المركز الخامس.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الهزيمة على يد ليستر سيتي.. كين يصل لرقم قياسي بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.