اخبار الرياضه

قرار صادم ينتظر سييرا عقب مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار صادم ينتظر سييرا عقب مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

يستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره نادي الاتحاد اليوم السبت 21 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي.

مفاجأة غير سارة تنتظر سييرا عقب مباراة الهلال ضد الاتحاد بالدوري المحلي

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الاتحاد فشلت في إقناع سييرا مدرب نادي الاتحاد بإجراء بعض التغييرات الفنية.

Advertisements

وكشفت التقارير أن إدارة نادي الاتحاد تدرس حاليا توفير قيمة فسخ عقد سييرا ومن المنتظر أن يكون كلاسيكو اليوم هو البقاء الأخير له مع الفريق.

ترتيب الهلال والاتحاد بالدوري السعودي

ويتواجد نادي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن، بينما يتواجد نادي الاتحاد في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار صادم ينتظر سييرا عقب مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا