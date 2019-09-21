شكرا لقرائتكم خبر عن قرار صادم ينتظر سييرا عقب مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

يستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره نادي الاتحاد اليوم السبت 21 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي.

مفاجأة غير سارة تنتظر سييرا عقب مباراة الهلال ضد الاتحاد بالدوري المحلي

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الاتحاد فشلت في إقناع سييرا مدرب نادي الاتحاد بإجراء بعض التغييرات الفنية.

Advertisements

وكشفت التقارير أن إدارة نادي الاتحاد تدرس حاليا توفير قيمة فسخ عقد سييرا ومن المنتظر أن يكون كلاسيكو اليوم هو البقاء الأخير له مع الفريق.

ترتيب الهلال والاتحاد بالدوري السعودي

ويتواجد نادي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن، بينما يتواجد نادي الاتحاد في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين فقط.