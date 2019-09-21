الامارات | تشامبرلين يصب "الزيت على النار" ويؤكد "أنانية" محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن تشامبرلين يصب "الزيت على النار" ويؤكد "أنانية" محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدلى لاعب ليفربول أوكسلايد تشامبرلين بدلوه في الجدل الدائر حاليا في ليفربول، وبين جمهور "الريدز"، حول مشكلة نجمي الفريق، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه، وخاصة في أعقاب شكوى الأخير من "أنانية" صلاح في عدم التمرير له خلال مباراة بيرنلي في وقت سابق بالدوري، ثم تكرار مانيه الامر ضد صلاح خلال مباراة نابولي الاخيرة، حيث مرر له الكرة بشكل خاطئ، رغم أن الامكانية كانت متاحة لمانيه لتمرير الكرة بسهولة لصلاح الذي كان في موقع ممتاز.

وذكرت صحيفة "ذي الصن" اليوم أن تشامبرلين وخلال مشاركته في برنامج "فووتبل فوكس" على قناة "بي بي سي 1" طُلب منه إكمال جملة "محمد صلاح ليس أنانيا، لأنه.."، لكن الدولي الانجليزي رد بشكل مفاجئ قائلا: ليس أنانيا؟ هل تسخرون مني؟ صلاح لا يمرر أي كرة لنا. وتابع: لا نتوقع منه أن يمرر الكرة لنا في أغلب الاوقات، لكن الطريقة التي يلعب بها تجعلنا نفوز، وهذا هو الاهم. وختم بالقول: مادام يسجل فلندعه يفعل ما يريد، وعموما أنا سعيد لأجله.