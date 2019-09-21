شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" تخترق اجتماع المصالحة الأهلاوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها أن اجتماعاً عقد البارحة في جدة، حضره المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل، والأمير نواف بن عبدالعزيز، وأحمد عيد، ومساعد الزويهري وماجد النفيعي ورئيس مجلس إدارة النادي أحمد الصائغ.

وأفادت المصادر بأن المجتمعين سعوا إلى تقريب وجهات النظر، خصوصاً عقب موجة الاستقالات في مجلس الإدارة والخلاف الكبير بين رئيس النادي والأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم، إذ أدلى الأمير منصور بن مشعل بتصريحات نارية فاجأت جميع المتابعين، حيث ضرب في كافة الاتجاهات، بداية بحديثه عن الخلاف مع الصائغ، وانتهاء بتوجيه سهامه نحو شرفيي الأهلي، ما وضع جماهير الأهلي في حيرة وقلق حول مصير النادي في مسيرة الدوري، وإزاء هذا الاجتماع، ترتب على ذلك ضرورة عقد عدة اجتماعات أخرى خلال الأيام القادمة.