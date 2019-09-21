شكرا لقرائتكم لجنة الطوارئ بالجبلاية في اجتماعات مستمرة لمتابعة انطلاقة الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجتمع لجنة الطوارىء باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى ، حاليا بمقر الجبلاية لمتابعة انطلاق منافسات الدورى العام للموسم الجديد 2019 - 2020. لجنة الطوارئ تضم اللجنة كل من عمرو الجناينى رئيسا، وجميع أعضاء اللجنة الخماسية ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية، وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام. Advertisements وتتابع اللجنة الاستعدادات الخاصة لانطلاق جميع المباريات فى الأسبوع الأول للدورى، وفقا للمعايير الجديدة التى حددتها اللجنة الخماسية بالجبلاية. وتقام اليوم السبت ثلاث مواجهات مثيرة تجمع طلائع الجيش مع المقاولون العرب والجونة مع الإسماعيلى وأخيراً بيراميدز مع إنبى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الطوارئ بالجبلاية في اجتماعات مستمرة لمتابعة انطلاقة الدوري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.