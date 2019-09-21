شكرا لقرائتكم لجنة الطوارئ بالجبلاية في اجتماعات مستمرة لمتابعة انطلاقة الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
لجنة الطوارئ تضم اللجنة كل من عمرو الجناينى رئيسا، وجميع أعضاء اللجنة الخماسية ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية، وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام.
وتتابع اللجنة الاستعدادات الخاصة لانطلاق جميع المباريات فى الأسبوع الأول للدورى، وفقا للمعايير الجديدة التى حددتها اللجنة الخماسية بالجبلاية.
وتقام اليوم السبت ثلاث مواجهات مثيرة تجمع طلائع الجيش مع المقاولون العرب والجونة مع الإسماعيلى وأخيراً بيراميدز مع إنبى.
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