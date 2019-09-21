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دقيقة حداد على روح الطفل أدهم الكيكي...

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جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الوقوف دقيقة حداد على روح مشجع الزمالك المتوفي أدهم الكيكي قبيل مباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز التي تقام مساء اليوم وخلال اليومين المقبلين.

كان الطفل أدهم قد راح ضحية حادث سير أمس خلال توجهه مع أسرته لمشاهدة مباراة السوبر التي اقيمت بين فريقي الأهلي والزمالك في ستاد برج العرب

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