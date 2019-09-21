شكرا لقرائتكم دقيقة حداد على روح الطفل أدهم الكيكي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الطفل أدهم قد راح ضحية حادث سير أمس خلال توجهه مع أسرته لمشاهدة مباراة السوبر التي اقيمت بين فريقي الأهلي والزمالك في ستاد برج العرب
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