شكرا لقرائتكم الإسماعيلي بدون رأس حربة.. وجدو وحمدي يقودان هجوم الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الصربى ميلودراج المدير تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء الجونة بعد قليل فى الأسبوع الأول للدورى . وجاء التشكيل على النحو التالى :- حراسة المرمى : محمد فوزى خط الدفاع : باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم – إبراهيم أبو اليزيد خط الوسط محمود دونجا - عبد الرحمن مجدى – أحمد مدبولى – همام طارق Advertisements خط الهجوم :وجيه عبد الحكيم – محمد الشامى. وأعلن الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المدير الفني للجونة، التشكيل الأساسي كالآتي: محمود الغرباوي، محمد نجيب، لؤي وائل، باسم علي، جوناثان جوزيف، أكرم توفيق، سيرچ أكا، آلان تشيمابادي، إسلام محارب، أحمد حمدي، محمد ناجي «جدو». وعلى مقاعد البدلاء: عمر رضوان، خالد صبحي، أحمد علي، عمرو بركات، والتر بواليا، محمد محسن، عمرو سعداوي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي بدون رأس حربة.. وجدو وحمدي يقودان هجوم الجونة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.