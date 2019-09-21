شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة "الحساب" بين مرتضى منصور وميتشو بعد خسارة الزمالك للسوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، جلسة مع الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق، خلال الساعات المقبلة، بعد خسارة السوبر المصرى أمام الأهلى، بالهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد برج العرب.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن الجلسة ستشهد عدة محاور على رأسها الأمور الخاصة بالجهاز المعاون لميتشو، خاصة فى ظل رغبة مسئولى الأبيض فى توفير كافة السبل لميتشو من أجل إنجاح تجربته مع الفريق بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز، بالفوز فى النهائى بثلاثية دون رد، ثم خسارته للسوبر المصرى، ولذلك سيتحدث مرتضى منصور مع المدير الفنى للزمالك حول جهازه والمرشحين الأجانب من المعاونين للانضمام لذلك الجهاز خلال المرحلة الجارية.

تابع نفس المصدر أن ثانى المحاور التى ستشهدها الجلسة الاستفسار عن مستوى بعض اللاعبين وأبرزهم التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، ويوسف أوباما، صانع ألعاب الأبيض، وذلك بعدما وجه رئيس النادى رسالة خاصة للاعب التونسى بضرورة عقد جلسة مع نفسه للعودة لمستواه المعروف، كما تساءل مرتضى منصور عن ما إذا كان أوباما يُعانى من الإجهاد أو يكون قد انتابه حالة من التشبع الكروى.

ومن المنتظر أن يتحدث رئيس الزمالك مع ميتشو حول عدم رضاه عن التشكيل واختياراته، بعدما أكد أن هناك أخطاء فى الاختيارات أدت إلى خسارة السوبر أمام الفريق الأحمر، كما يأتى ثالث المحاور التى ستكون على مائدة رئيس الزمالك فى جلسته مع ميتشو هو الاستفسار عن عدد من اللاعبين المستبعدين من الحسابات الفنية وموقفهم مثل كريم بامبو وإسلام جابر.