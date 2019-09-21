شكرا لقرائتكم أول فوز فى الدوري المصري للمقاولون العرب بأقدام تونسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق المقاولون العرب أول فوز فى الدوري العام للموسم الكروي الجديد 2019/2020، بهدف نظيف على طلائع الجيش أحرزه نجمه التونسي سيف الدين الجزيري.

وحقق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، الفوز الأول فى مسابقة الدورى بالموسم الجديد 2019 - 2020 على حساب طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى افتتاحية النسخة 61 من مسابقة الدورى العام.

أحرز هدف فوز ذئاب الجبل على الطلائع اللاعب سيف الدين الجزيرى بضربة رأس بعد عرضية من طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 74، ليحصد المقاولون أول ثلاثة نقاط فى الموسم.

وسجل التونسي سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب أول أهداف الدوري المصري خلال مباراة فريقه المقاولون العرب مع طلائع الجيش فى افتتاحية الدوري العام

واستغل اللاعب عرضية زميله محمد سامي ليضعها برأسه فى شباك طلائع الجيش فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.

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ومن قبلها أهدر محمد سمير لاعب المقاولون العرب فرصة تسجيل أول أهداف الدوري المصري للموسم الجديد 2019 / 2020، في مباراة فريقه ضد طلائع الجيش والتي تجمعهما على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

وأهدر سمير فرصة إحراز الهدف الأول في الدوري في الدقيقة 60 من ركلة جزاء نتيجة عرقلة طاهر محمد طاهر من قبل أحمد سامي مدافع طلائع الجيش.