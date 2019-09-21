أول فوز فى الدوري المصري للمقاولون العرب بأقدام تونسية...

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جدة - عمرو شويل حقق فريق المقاولون العرب أول فوز فى الدوري العام للموسم الكروي الجديد 2019/2020، بهدف نظيف على طلائع الجيش أحرزه نجمه التونسي سيف الدين الجزيري.
وحقق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، الفوز الأول فى مسابقة الدورى بالموسم الجديد 2019 - 2020 على حساب طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى افتتاحية النسخة 61 من مسابقة الدورى العام.
أحرز هدف فوز ذئاب الجبل على الطلائع اللاعب سيف الدين الجزيرى بضربة رأس بعد عرضية من طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 74، ليحصد المقاولون أول ثلاثة نقاط فى الموسم.
وسجل التونسي سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب أول أهداف الدوري المصري خلال مباراة فريقه المقاولون العرب مع طلائع الجيش فى افتتاحية الدوري العام
واستغل اللاعب عرضية زميله محمد سامي ليضعها برأسه فى شباك طلائع الجيش فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.
وأهدر سمير فرصة إحراز الهدف الأول في الدوري في الدقيقة 60 من ركلة جزاء نتيجة عرقلة طاهر محمد طاهر من قبل أحمد سامي مدافع طلائع الجيش.
نشبت أول مشاجرة بين لاعبى المقاولون العرب ونظرائهم من فريق طلائع الجيش اثر اعتراض لاعبو الفريق العسكري على ضربة جزاء أهدرها محمد سمير لاعب الذئاب إثر عرقلة طاهر محمد طاهر.
وتبادل محمد سمير لاعب الجيش السباب والاشتباك بالايادى مع لاعبو الفريق العسكري ، بعدما أهدر ضربة الجزاء حيث اعترض على تقدم حارس المرمى عن خط المرمى مما اثار استياء لاعبى الجيش.
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