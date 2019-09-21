شكرا لقرائتكم بيراميدز يناقش عرضاً مغرياً لبيع حمودي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش مسئولو نادى بيراميدز عرضا مغريا من جانب أحد الأندية العربية للتعاقد مع أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق والمنضم حديثا من النادى الأهلى فى صفقة انتقال حر.

وتعاقد نادى بيراميدز مع أحمد حمودى خلال انتقالات الصيف فى صفقة انتقال حر بعد عدم قيده فى قائمة ناديه السابق الأهلى ليصبح لاعبا فى صفوف النادى.

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وجاء تفكير مسئولى نادى بيراميدز بالموافقة على بيع حمودى أو إعارته بسبب العرض المغرى، الذى وصل النادى بعد التعاقد مع اللاعب قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

من المقرر أن ينتقل اللاعب للنادى خلال الساعات القادمة إلى أحد الأندية العربية بعد موافقة ادارة النادى على بيعه، فى الوقت الذى لم يتم فيه اللاعب فى قائمة الفريق.

يستضيف بيراميدز نظيره إنبى على استاد الدفاع الجوى فى تمام الثامنة مساءً بختام مواجهات اليوم الاول للدورى فى مواجهة يسعى خلالها الفريق السماوى لغسل احزانه بعد خسارة لقب كأس مصر لصالح الزمالك بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة النهائية فضلا عن التعادل على ملعبه مع شباب بلوزداد الجزائرى بمنافسات بطولة الكونفدرالية.