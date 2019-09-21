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الخلفية تحرم عبد الغني من المشاركة في مباراة الزمالك والاتحاد...

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جدة - عمرو شويل تأكد غياب محمد عبد الغنى مدافع الزمالك، عن الفريق الأبيض في مباراة الاتحاد السكندرى يوم الاثنين المقبل، على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الاسبوع الاول من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام فى الثامنة مساءًا.

 

تعرض عبد الغنى لإصابة قوية فى العضلة الخلفية، أدت لعدم قدرته على استكمال مواجهة الأهلى فى السوبر المحلى، التى جمعتهما أمس الجمعة، على استاد برج العرب، وسط حضور 10 ألاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3/2 ليتوج بلقب السوبر.

 

ومن المقرر أن يشارك محمود حمدى الونش بجوار محمود علاء فى دفاع الزمالك أمام زعيم الثغر، لاسيما وأن الونش شارك أمام الأهلى بديلاً لعبد الغنى الذى تعرض للاصابة فى الدقيقة 8 من عمر اللقاء.

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