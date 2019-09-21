شكرا لقرائتكم الخلفية تحرم عبد الغني من المشاركة في مباراة الزمالك والاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يشارك محمود حمدى الونش بجوار محمود علاء فى دفاع الزمالك أمام زعيم الثغر، لاسيما وأن الونش شارك أمام الأهلى بديلاً لعبد الغنى الذى تعرض للاصابة فى الدقيقة 8 من عمر اللقاء.
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