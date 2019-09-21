شكرا لقرائتكم الحزم يصعق النصر ويعرضه لخسارته الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فجّر الحزم مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على مضيفه النصر حامل اللقب 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، في المرحلة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاجأ الحزم مضيفهم بهدف مبكر بعد مرور 14 دقيقة عن طريق مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله حسن الحبيب ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وحاول النصر العودة وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى عرضية مميزة من مواطنه نور الدين مرابط ليحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس الجزائري مليك عسلة الذي أبعدها بصعوبة.

ومع مطلع الشوط الثاني دفع البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر بتغييره الأول بدخول اللاعب أيمن يحيى بديلاً للاعب عبدالرحمن الدوسري.

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وواصل النصر هجومه وكاد مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا أن يسجل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله نور الدين مرابط ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وسنحت فرصة محققة أخرى للنصر لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى عرضية من زميله عبدالرحمن العبيد ليحول الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحزم.

وكثف النصر هجومه وكاد لاعبه البرازيلي بيتروس أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله فراس البريكان ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس مليك عسلة الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة الأخيرة أهدر مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من مواطنه نور الدين مرابط ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الحزم إلى 4 نقاط متقدماً إلى المركز 13 مؤقتاً، وبقي النصر على رصيده السابق 7 نقاط في المركز الثالث مؤقتاً.