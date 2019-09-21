شكرا لقرائتكم "ديربي الغضب".. ميلان يسعى لإيقاف هيمنة إنتر في السنوات الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بيعت جميع تذاكر "ديربي ميلان" قبل أسبوعين من الآن وهو اللقاء الذي يعرف بـ"ديربي الغضب" مع استعداد الغريمين للمواجهة في قمة الجولة الرابعة.

ولم يسبق لمدربي الفريقين أنتونيو كونتي وجيامباولو أن خسرا مباراة ديربي في مسيرتهما التدريبية، وهما يخوضان ديربي ميلان للمرة الأولى، ولم يهزم كونتي، اليوفنتيني السابق أمام ميلان في الدوري كمدرب، فيما يسعى جيامباولو لتحقيق فوزه الأول للروسونيري على الإنتر منذ يناير 2016.

والتقى الفريقان تاريخياً في الدوري167 مرة، فاز الإنتر في 62 مباراة فيما انتصر ميلان في 51 لقاء، وخيم التعادل على 63 مواجهة، وفي الموسم الماضي تفوق النيراتزوري ذهاباً وإياباً ضمن منافسات الدوري.

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وألقى الإعلام الإيطالي بدوره الضوء على المواجهة المرتقبة، إذ عنونت "لاغازيتا ديلو سبورت" متسائلة، من هو أستاذ الديربي؟ مضيفة بأن جدران سان سيرو ترتفع في إشارة لدفاع الفريقين الأقوى هذا الموسم..

ويعود الفوز الأكبر في مباراة رسمية بديربي الغضب لأي سي ميلان بقيادة تشيزاري مالديني كمدرب وابنه باولو قائدا للفريق، في فوز كان قوامه 6 أهداف نظيفة في الحادي عشر من مايو عام 2001، سجل منها شيفشينكو وكومانديني ثنائية لكل منهما.

ويحتل ميلان المستبعد من المشاركة الأوروبية هذا الموسم، المركز السابع في الدوري بست نقاط أما الإنتر فهو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في البطولة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية.