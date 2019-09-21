اسماء السيد - أفادت تقارير صحافية إنكليزية السبت أن نادي ليفربول دفع تسوية مالية بقيمة مليون جنيه استرليني (1,25 مليون دولار أميركي) لمنافسه مانشستر سيتي قبل أعوام، بعدما شكا الأخير من تعرضه لقرصنة معلوماتية طالت برنامجا للبحث عن المواهب.
وأوردت صحيفة "ذا تايمز" أن الاتفاق السري أبرم في أيلول/سبتمبر 2013، بعدما لجأ سيتي الى خبراء في تكنولوجيا المعلومات والقرصنة، لتبيان ما اذا كان قد تعرض لاختراق معلوماتي من قبل النادي الأحمر.
وتبيّن لهؤلاء الخبراء أن أفرادا مرتبطين بليفربول تمكنوا من الدخول مرارا الى حساب نادي سيتي على برنامج "سكاوت 7" الالكتروني الذي يتضمن قاعدة معلومات ضخمة عن أكثر من 500 ألف لاعب في العالم، إضافة الى أشرطة مصورة لأدائهم، وهو مخصص لمساعدة الأندية في البحث عن المواهب وتحديد اللاعبين الذين ترغب في التعاقد معهم.
وبحسب "تايمز"، لم تكن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم، على علم بالتسوية التي تم التوصل إليها بين الطرفين. وأشارت الصحيفة الى أن ليفربول قام أيضا بدفع قيمة التسوية، من دون أن يقر النادي أو أي من الأفراد الذين كانوا موضع اتهام من قبل سيتي، بذنبهم.
من جهته، اكتفى متحدث باسم ليفربول بالقول لصحيفة "ليفربول إيكو" المحلية، إن النادي "لا يدلي بأي تعليق على مزاعم مرتبطة باتفاقات قانونية يكون أو لا يكون قد أبرمها مع أي نادٍ، منظمة، أو فرد".
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول دفع تسوية لسيتي في 2013 بعد قرصنة معلوماتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.