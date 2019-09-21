بالفيديو.. خماسية تاريخية للسيتي بالبريميرليج في 18 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كانت 18 دقيقة من بداية مباراة مانشستر سيتي وضيفه واتفورد المقامة حاليا على ملعب "الاتحاد" بالدوري الإنجليزي كافية لأصحاب الأرض لتسجيل خمسة أهداف وحسم اللقاء مبكرًا.
جاءت الأهداف في الدقائق الأولى والسابعة والـ12 والـ15 والـ18 عن طريق كل من ديفيد سيلفا وسيرجيو أجويرو من ضربة جزاء ورياض محرز وبيرناردو سيلفا ونيكولاس أوتامندي.
وباتت تلك الخماسية التي جاءت بعد أول 18 دقيقة فقط هي الأسرع التي تسجل في بداية لقاء بتاريخ الدوري الإنجليزي، وفقًا لما كشفته شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات عبر "تويتر".
يُذكر أن مانشستر سيتي حامل لقب بريميرليج خسر في المباراة الماضية أمام مضيفه نورويتش سيتي بنتيجة (3-2) يوم السبت الماضي، ليبقى بعيدا عن منافسه ليفربول متصدر جدول الترتيب.
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