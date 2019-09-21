تقرير.. كرة "تتويج صلاح" تقص شريط الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

رغم إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق عن تخصيص كرة رسمية لمنافسات الدوري المصري الممتاز، فوجىء متابعو المسابقة المحلية بظهور مفاجىء لكرة أخرى، خلال المواجهة الافتتاحية التي جمعت فريقي طلائع الجيش والمقاولون العرب.

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق للاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد أن الشركة الراعية لملابس المنتخب المصري "PUMA" صممت كرة خاصة للدوري المصري، وتم استعراض الكرة بالفعل.

إلا أن المواجهة الأولى في الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز أقيمت بالكرة الرسمية لمواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا 2018/2019 الذي جمع فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبر الإنجليزيين.

وجمع ستاد واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد فريقي ليفربول وتوتنهام بالمواجهة النهائي لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وانتهت بفوز ليفربول بهدفين، سجل أحدهما النجم المصري محمد صلاح، ليعانق المجد الأوروبي للمرة الاولى في مسيرته الكروية.

Advertisements

ولم يوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أسباب اختفاء الكرة الرسمية للدوري المصري الممتاز، قبل أن يتأكد إلغاء الفكرة، بظهور كرة مختلفة في المباراة الأولى للمسابقة.

وتحدث أحمد شوبير وحازم إمام عضوا المجلس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم عن أسباب تعثر إتمام الاتفاق المتعلق بتخصيص كرة رسمية للدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، حيث ذكرا أن العدد الضخم المطلوب من الكرات هو ما حال دون إتمام الاتفاق.

وقال شوبير إن تخصيص كرة رسمية للدوري المصري الممتاز سيجعل جميع الأندية المشاركة في المسابقة في حاجة لامتلاك عدد كبير من الكرات، من أجل خوض التدريبات بها.

وأكمل نائب رئيس المجلس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم أن كل ناد من أندية الدوري المصري الممتاز سيكون في حاجة إلى ما يقرب من 100 كرة، وهو ما يجعل الراعي مطالبًا بإرسال 1800 كرة.

وخصص الاتحاد الأوروبي نسخة خاصة للأدوار النهائية في دوري أبطال أوروبا 2018/2019 بالألوان البرتقالية، وهي الكرة التي ظهرت خلال مواجهة طلائع الجيش والمقاولون، بينما لُعبت الأدوار الأولى للنسخة ذاتها بكرة تحمل اللون الأزرق.