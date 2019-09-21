الكشف عن موعد تحديد الجهاز المعاون للبدري في المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، سَيُقدم مقترحًا فيما يخص تشكيل الجهاز المعاون خلال يومين.
ونشر اتحاد الكرة بيانًا عبر المركز الإعلامي أن البدري حضر اليوم السبت إلى مقر اتحاد الكرة لمقابلة مسؤولي الجبلاية.
وأضاف بيان اتحاد الكرة أن البدري أطلع إدارة اتحاد الكرة على سياسته خلال الفترة المقبلة وما يجب أن يكون عليه المنتخب خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق آمال الجماهير.
وتم الاتفاق على أن يعرض المدير الفني مقترحاته لتشكيل الجهاز المعاون خلال يومين على أن يتم بعدها تحديد موعد المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد.
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