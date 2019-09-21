محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري. وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي: محمود أبو السعود - أمير عابد ـ محمد ثابت ـ إبراهيم صلاح ـ طاهر محمد طاهر ـ كريم مصطفى ـ حسن الشامي ـ أحمد الشيمي ـ فاروقا ـ عبد الله ياسين، وسيف الدين الجزيرى. بينما يتكون تشكيل طلائع الجيش من: محمد بسام - علي الفيل - أحمد سامي - عاصم صلاح - أحمد سيد - عمرو سيسي - مهند لاشين - كريم طارق - أحمد كابوريا - محمد السيد - حسام باولو. تابعوا تغطية لحظة بلحظة لأحداث المباراة فور بدايتها: انطلاق المباراة: مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الأول وسط سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين. وصلنا للدقيقة 30 ولازال التعادل السلبي مستمرًا بين الفريقين وسط محاولات لتسجيل أول أهداف النسخة الجارية من الدوري ولكن دون جدوى. الدقيقة45 من عمر الشوط الأول ولا جديد بخصوص النتيجة فلازال التعادل مستمرًا Advertisements حكم اللقاء يحتسب دقيقتين وقت بدلًا من الضائع انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.. انتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته: انطلاق الشوط الثاني: مرور 10 دقايق من عمر الشوط الثاني؛ حيث يتبادل الفريقيان تناقل الكرة دون أي خطورة على مرمى الفريقين. في الدقيقة 60 أهدر محمد سمير لاعب المقاولون العرب ركلة جزاء. الدقيقة 74: يُسجل سيد الجزيري الهدف الأول للمقاولون برأسه. مرور 80 دقيقة من عمر المباراة والمقاولون يتقدم بهدف نظيف سجله لاعبه سيف الدين الجزيري. انتهاء الوقت الأصلي من عمر اللقاء بتقدم المقاولون بهدف نظيف. حكم اللقا يحتسب 5 دقائق وقت بدل من ضائع.

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كانت هذه تفاصيل خبر عودة الدوري المصري.. طلائع الجيش 0 – 1 المقاولون العرب.. الجزيري يُسجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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