بالفيديو.. الجونة يستعين بمسلسل إسباني للكشف عن قميصه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قدم نادي الجونة قميصه للموسم الجديد 2019-2020، بفيلم كارتون قصير ينتهي بظهور اللاعبين والمدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش وحسام غالي، مدير الكرة، على طريقة المسلسل الإسباني الشهير "La casa de papel".

وتدور فكرة المسلسل الإسباني حول شخص يُدعى "البروفيسور" يقوم بجمع مجموعة من اللصوص للسطو على مصلحة سك العملة الإسبانية.

الأمر الذي ظهر في فيديو الإعلان عن القميص الجديد لنادي الجونة، بتجسيد شخصية حسام غالي لشخصية البروفيسور في المسلسل، وهو يقوم بإعداد لاعبيه للسطو على مبنى الاتحاد المصري لكرة القدم لسرقة درع الدوري وجلبه لمدينة الجونة.

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وينتهي مقطع الفيديو بظهور لاعبي الجونة بجانب نيبوشا ميلوسيفيتش وحسام غالي، للكشف عن قميص الفريق للموسم الجديد 2019-2020.

ويفتتح الجونة مبارياته في الموسم الجديد للدوري الممتاز اليوم، السبت، في الخامسة والنصف مساءً على ملعبه أمام النادي الإسماعيلي.