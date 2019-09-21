شيفتشينكو: الإنتر سيحسم ديربي الغضب

توقع الأوكراني أندريه شيفتشينكو، أسطورة ميلان الإيطالي ، فوز الإنتر على الروسونيري في ديربي الغضب الذي سيجمعها، مساء السبت، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي .

وقال شيفتشينكو، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": لا أرغب في التنبؤ لكن

لدي فضول لمعرفة ماذا سيحدث، لكنني أعتقد أن الإنتر هو المرشح الأول للفوز .

وأضاف: لقد فاز أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان، في كل مكان، وتلبية النادي لمطالبه جعله أقوى، لذا الإنتر هو المرشح

للفوز، لكن على الجميع يعلم أن الديربي كيان منفصل وأي شيء يمكن أن يحدث .

واختتم: في المقابل، يعمل ماركو جيامباولو في نادٍ كبير الآن وهذا يعني أنه لديه أهداف مختلفة عما كان في سامبدوريا، ستكون تجربة مختلفة بالنسبة له .

ويتصدر الإنتر جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 9 نقاط، فيما يحتل ميلان المركز السابع برصيد 6 نقاط.