وزير الرياضة يجتمع بلاعبي الأثقال خلال ساعات

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة مع لاعبي رفع الأثقال خلال الساعات القادمة.

وذلك يأتي في إطار حرص الوزير على للحفاظ على الرباعين، والرباعات الدوليين والأولمبيين أمثال محمد إيهاب وسارة سمير، وعدم إلتفاتهم لقرار إيقاف الإتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة عامين بجانب غرامة مالية، من قبل الإتحاد الدولي للعبة، ومواصلة تدريباتهم والتركيز في خطواتهم واستعدادتهم للبطولات القادمة، انتظاراً لقرار برفع الإيقاف وحل هذه المشكلة.

وستقوم هذه الجلسة حرصاً أيضاً لتنبيه اللاعبيين، من عدم الإلتفات أيضاً لبعض الدول التي ستنتهز الفرصة، في محاولة منها لتجنيس هؤلاء الأبطال المصريين، للمشاركة بإسمها في أولمبياد

طوكيو القادمة.

ومن جانبة نفى وزير الشباب والرياضة، ما تردد من أنباء حالية حول رفع الإيقاف عن إتحاد رفع الأثقال المصري والٱكتفاء بالغرامة المالية فقط، من قبل الإتحاد الدولي للعبة.

وأوضح صبحي قائلاً "قدمنا الإستشكال على هذا الحكم، كما هناك تواصل مستمر مع حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لليد، بصفتة أحد أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية الخاصة بحل مشاكل الرياضة المصرية، بالإضافة إلى رودني مسؤول المنظمة الدولية للمنشطات، وأحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفيدرالية

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الأفريقية الأوكسا، بجانب المحامي المصري نصر عزام وآخر تونسي للوصول إلى حل لهذه المشكلة".

وتابع وزير الرياضة " كما هناك تواصل مع سكرتير الإتحاد الدولي لرفع الأثقال، مشيراً أن الأخير أكد له أن اللجنة المستقلة بالإتحاد الدولي أخذت قرار إيقاف اتحاد رفع الأثقال المصري، بالإضافة إلى الغرامة المالية بشكل متسرع دون دراسة".

وأضاف صبحي " كما أكد لي أن هناك انتخابات ستجرى للجنة المستقلة للإتحاد الدولي لرفع الأثقال يومي 25، و26 سبتمبر الحاري إما لطرح الثقة في هذه اللجنة وإستمرار مهامها، أو سحب هذه الثقة".

وأشار صبحي موضحاً "أنه في حالة سحب هذه الثقة سيكون في صالح مصر، نظراً لإقامة إنتخابات أخرى وتكوين لجنه جديدة بالإتحاد الدولي، أما في حالة طرح الثقة فالقرار سيكون ساري بإيقاف الإتحاد المصري ".