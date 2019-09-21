بالصور اجتماع الجمعية العمومية لمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية

عُقدت الجمعية العمومية لمركز شباب الشيخ زايد بالاسماعيلية، في حضور مجلس إدارة المركز برئاسة، نظير عبد النعيم لطفي رئيس مجلس الإدارة و سعيد صديق نائب رئيس مجلس الإدارة. الإدارة و سعيد صديق نائب رئيس مجلس الإدارة. وأعضاء مجلس إدارة تحت السن وهم، رانا أحمد و هدير مجدي و محمد سعيد والأعضاء الجدد، نيفين إسماعيل ومحمد يونس والكابتن أمير مصطفي مدير المركز والكابتن أحمد نجيب مسؤول العلاقات العامة والإعلام والعضوية.

رانا أحمد و هدير مجدي و محمد سعيد والأعضاء الجدد، نيفين إسماعيل ومحمد يونس والكابتن أمير مصطفي مدير المركز والكابتن أحمد نجيب مسؤول العلاقات العامة والإعلام والعضوية.

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