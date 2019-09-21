سلة الزمالك في معسكر بالإسكندرية استعدادًا للسوبر والدوري

يغادر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي فى السادسة مساء اليوم إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق ضمن فترة إعداد للفريق يلعب خلالها عدد من المباريات الودية. ويستعد الفريق لمباراة السوبر المصري أمام الجزيرة وكذلك الدور التمهيدي من الدورى الممتاز. من الدورى الممتاز. وضم عصام عبدالحميد المدير الفني للفريق الابيض جميع اللاعبين وايضآ ثلاث ناشئين للوقوف على عناصر الفريق التى سوف تخوض مباراه السوبر. وتضم القائمة كلا من : هيثم السحرتى ، ادهم عصام ، مصطفى مكاوى ، محمد حجازى ، عمر هشام ، وسام عماد ، احمد حاتم ، احمد جمال ، انس اسامه ، كريم الدهشان ، تيرل ستوجلن ، مصطفى مشعل ، اسلام سالم ، سامى العراقى ، حازم أشرف.

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