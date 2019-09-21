زيدان: لن أستسلم ولا أنوي مغادرة ريال مدريد

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عدم نيته بالرحيل عن صفوف الفريق الملكي، عقب سلسلة من النتائج السلبية منذ انطلاق الموسم الجديد .
وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إشبيلية: إذا كان لابد لي من قراءةالصحف، لكنت رحلت، أشعر بالقوة بالوقت الحالي .
وأضاف: لقد تعلمت ألا أستسلم أبدًا وأواصل العمل حتى اللحظة الأخيرة، لا أنوى الرحيل عن ريال مدريد .
واختتم: أنتم الصحفيين هنا للتحدث
وسقط ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان بهزيمة ثقيلة، بعدما خسر بنتيجة3-0، في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .
ويستعد ريال مدريد ليحل ضيفًا على إشبيلية بملعب رامون بيزخوان، في منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني.
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